PEZZELLA PUÒ TORNARE IN CAMPO CONTRO L'INTER. CECCHERINI O RANIERI LO SOSTITUIRANNO

Secondo quanto scrive Il Corriere Fiorentino la Fiorentina si augura che German Pezzella possa tornare a giocare per la sfida contro l'Inter del prossimo 15 dicembre, più probabile il rientro nella ga...

Secondo quanto scrive Il Corriere Fiorentino la Fiorentina si augura che German Pezzella possa tornare a giocare per la sfida contro l'Inter del prossimo 15 dicembre, più probabile il rientro nella gara contro la Roma prima della pausa natalizia. German però dovrà cautelarsi con una maschera protettiva. Pezzella è un guerriero. Per sostituirlo Montella ha due soluzioni la prima confermare Ceccherini che lo ha sostituito nella sfida contro il Verona mentre il secondo è Luca Ranieri.