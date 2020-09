Federico Ceccherini per il momento non approderà all’Hellas Verona. Il difensore aspetta di poter ottenere il via libera ma la Fiorentina per ora ha bloccato il suo trasferimento perchè prima di cederlo vuole trovare un suo sostituto. Lo riporta Sky Sport.

