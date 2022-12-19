Sentite Pastorello: "Ceccherini può stare in un top club, alla Fiorentina era fondamentale"

Il procuratore di Ceccherini lo ha esaltato raccontando anche quanto è stato difficile spostarlo dalla Fiorentina

Il procuratore Federico Pastorello ha parlato dell'ex viola Ceccherini ai microfoni di TMW. Queste le sue parole: "Salernitana su Ceccherini? Nicola è un suo estimatore, ma non è una breaking news, hanno lavorato insieme e hanno avuto sempre un grande feeling. Federico è un giocatore che può stare anche nel contesto di un grande club, può giocare nell'80% delle squadre di Serie A da titolare. Anche quella con la Fiorentina fu una trattativa difficile per lasciarlo partire perché è vero che non giocava sempre, ma era una pedina fondamentale. Tutte le volte che mancava un titolare giocava lui e la differenza non si notava. Per convincere la Fiorentina, l'Hellas Verona dovette fare uno sforzo importante".

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