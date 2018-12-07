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A Sassuolo toccherà a Ceccherini sostituire lo squalificato Vitor Hugo

Dopo l’esordio convincente al Dall’Ara contro il Bologna, toccherà nuovamente a Federico Ceccherini dal primo minuto per sostituire lo squalificato Vitor Hugo. Il giocatore ex Crotone, farà la sua sec...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2018 10:12
A Sassuolo toccherà a Ceccherini sostituire lo squalificato Vitor Hugo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ceccherini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ceccherini
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Dopo l’esordio convincente al Dall’Ara contro il Bologna, toccherà nuovamente a Federico Ceccherini dal primo minuto per sostituire lo squalificato Vitor Hugo. Il giocatore ex Crotone, farà la sua seconda presenza in maglia viola.

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