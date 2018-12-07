A Sassuolo toccherà a Ceccherini sostituire lo squalificato Vitor Hugo
Dopo l’esordio convincente al Dall’Ara contro il Bologna, toccherà nuovamente a Federico Ceccherini dal primo minuto per sostituire lo squalificato Vitor Hugo. Il giocatore ex Crotone, farà la sua sec...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2018 10:12
Dopo l’esordio convincente al Dall’Ara contro il Bologna, toccherà nuovamente a Federico Ceccherini dal primo minuto per sostituire lo squalificato Vitor Hugo. Il giocatore ex Crotone, farà la sua seconda presenza in maglia viola.