Ultime ore di mercato, capitolo uscite in casa viola. Nel corso dell’affare Duncan, i viola provano ad inserire Boateng come carta di ritorno. Sottil in giornata firma per la SPAL. Lo aspetta Semplici. Novità attese per Ceccherini. Eysseric fra la stessa SPAL ed il Parma. Lo riporta La Nazione.