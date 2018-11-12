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La Nazione, a gennaio 5 cessioni per la Fiorentina. A sorpresa potrebbe partire anche Ceccherini

Saranno molto probabilmente in cinque a lasciare la Fiorentina nella finestra di calciomercato di gennaio. Secondo La Nazione, il club viola potrebbe cedere Ceccherini, Sottil, Diks, Laurini e Olivera...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 16:00
La Nazione, a gennaio 5 cessioni per la Fiorentina. A sorpresa potrebbe partire anche Ceccherini - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo Laurini Veretout Ceccherini
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dabo Laurini Veretout Ceccherini
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Saranno molto probabilmente in cinque a lasciare la Fiorentina nella finestra di calciomercato di gennaio. Secondo La Nazione, il club viola potrebbe cedere CeccheriniSottilDiksLaurini e Olivera, oltre a Thereau che dovrebbe rescindere il contratto. Lo riporta anche Calciomercato.com

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