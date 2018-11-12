La Nazione, a gennaio 5 cessioni per la Fiorentina. A sorpresa potrebbe partire anche Ceccherini
Saranno molto probabilmente in cinque a lasciare la Fiorentina nella finestra di calciomercato di gennaio. Secondo La Nazione, il club viola potrebbe cedere Ceccherini, Sottil, Diks, Laurini e Olivera...
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 16:00
Saranno molto probabilmente in cinque a lasciare la Fiorentina nella finestra di calciomercato di gennaio. Secondo La Nazione, il club viola potrebbe cedere Ceccherini, Sottil, Diks, Laurini e Olivera, oltre a Thereau che dovrebbe rescindere il contratto. Lo riporta anche Calciomercato.com