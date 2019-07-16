Ceccherini piace al Brescia, anche per la sua duttilità. Su Tonali...

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Brescia vuole rinforzarsi in vista del ritorno in Serie A, e ha messo gli occhi su Federico Ceccherini. Le rondinelle però cercano un centrale molto duttile, che po...

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Brescia vuole rinforzarsi in vista del ritorno in Serie A, e ha messo gli occhi su Federico Ceccherini. Le rondinelle però cercano un centrale molto duttile, che possa ricoprire un po’ tutti i ruoli della difesa, e il viola in questo senso sarebbe il colpo ideale. L'operazione sarebbe del tutto slegata ad un possibile arrivo di Sandro Tonali, che per il momento risulta incedibile