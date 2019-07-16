Ceccherini piace al Brescia, anche per la sua duttilità. Su Tonali...
Secondo La Gazzetta dello Sport, il Brescia vuole rinforzarsi in vista del ritorno in Serie A, e ha messo gli occhi su Federico Ceccherini. Le rondinelle però cercano un centrale molto duttile, che po...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 13:06
Secondo La Gazzetta dello Sport, il Brescia vuole rinforzarsi in vista del ritorno in Serie A, e ha messo gli occhi su Federico Ceccherini. Le rondinelle però cercano un centrale molto duttile, che possa ricoprire un po’ tutti i ruoli della difesa, e il viola in questo senso sarebbe il colpo ideale. L'operazione sarebbe del tutto slegata ad un possibile arrivo di Sandro Tonali, che per il momento risulta incedibile