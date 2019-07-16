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Ceccherini piace al Brescia, anche per la sua duttilità. Su Tonali...

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Brescia vuole rinforzarsi in vista del ritorno in Serie A, e ha messo gli occhi su Federico Ceccherini. Le rondinelle però cercano un centrale molto duttile, che po...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 13:06
Ceccherini piace al Brescia, anche per la sua duttilità. Su Tonali... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ceccherini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ceccherini
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Secondo La Gazzetta dello Sport, il Brescia vuole rinforzarsi in vista del ritorno in Serie A, e ha messo gli occhi su Federico Ceccherini. Le rondinelle però cercano un centrale molto duttile, che possa ricoprire un po’ tutti i ruoli della difesa, e il viola in questo senso sarebbe il colpo ideale. L'operazione sarebbe del tutto slegata ad un possibile arrivo di Sandro Tonali, che per il momento risulta incedibile

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