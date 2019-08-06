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CorSport, Ceccherini resta nel mirino del Brescia ma il suo futuro dipende da un altro difensore

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, al Brescia serve pazienza per arrivare a Federico Ceccherini che sembra aver un ruolo da comprimario visto che la coppia titolare dovrebbe essere Milenko...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2019 09:57
CorSport, Ceccherini resta nel mirino del Brescia ma il suo futuro dipende da un altro difensore - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, al Brescia serve pazienza per arrivare a Federico Ceccherini che sembra aver un ruolo da comprimario visto che la coppia titolare dovrebbe essere Milenkovic-Pezzella all'interno della Fiorentina. I bresciani hanno fatto passi in avanti ma la cessione di Vitor Hugo al Palmeiras chiude le porte al difensore italiano almeno finché non arriverà un nuovo difensore nei viola.

 

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