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Il Corriere Fiorentino, Ceccherini dimenticato da Montella, a gennaio sarà cessione?

Ceccherini è finito in fondo alle gerarchie di Vincenzo Montella.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 11:57
Il Corriere Fiorentino, Ceccherini dimenticato da Montella, a gennaio sarà cessione? - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Federico Ceccherini è scivolato in fondo alle scelte di Montella in difesa, secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino. Stasera a Reggio Emilia non ci saranno Caceres e Ranieri, ma nonostante questo non dovrebbe partire titolare nemmeno stavolta. Finora soltanto 7 minuti contro la Juventus.

Se pensiamo che l'anno scorso invece fu preferito dal tecnico campano anche a Vitor Hugo, è facile comprendere come le vie del calciomercato potrebbero riaprirsi a gennaio per lui.

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