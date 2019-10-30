Il Corriere Fiorentino, Ceccherini dimenticato da Montella, a gennaio sarà cessione?

Ceccherini è finito in fondo alle gerarchie di Vincenzo Montella.

Federico Ceccherini è scivolato in fondo alle scelte di Montella in difesa, secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino. Stasera a Reggio Emilia non ci saranno Caceres e Ranieri, ma nonostante questo non dovrebbe partire titolare nemmeno stavolta. Finora soltanto 7 minuti contro la Juventus.

Se pensiamo che l'anno scorso invece fu preferito dal tecnico campano anche a Vitor Hugo, è facile comprendere come le vie del calciomercato potrebbero riaprirsi a gennaio per lui.