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Il Bologna vuole prendere Ceccherini, ecco l'offerta fatta alla Fiorentina. La formula...

Nicola Sansone. Roberto Soriano. E non solo. Il Bologna è ufficialmente la squadra più attiva sul mercato di gennaio con il ds Riccardo Bigon intenzionato a portare presto un nuovo difensore alla cort...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2019 14:15
Il Bologna vuole prendere Ceccherini, ecco l'offerta fatta alla Fiorentina. La formula... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nicola Sansone. Roberto Soriano. E non solo. Il Bologna è ufficialmente la squadra più attiva sul mercato di gennaio con il ds Riccardo Bigon intenzionato a portare presto un nuovo difensore alla corte di Filippo Inzaghi. L'offerta fatta alla Fiorentina per Federico Ceccherini è di prestito con diritto di riscatto con obbligo in caso di salvezza. Il sogno resta Angelo Ogbonna del West Ham, operazione chiaramente di diversa caratura in quanto a costi.

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