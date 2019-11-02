Emergenza in difesa, Ceccherini si candida per una maglia da titolare in Fiorentina-Parma

Come riporta La Gazzetta dello Sport i dubbi del mister viola Vincenzo Montella non riguardano solo l'attacco ma anche la difesa. Visto che Caceres è infortunato, Pezzella è assente per squalifica e L...

A cura di Redazione Labaroviola 02 novembre 2019 10:06

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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