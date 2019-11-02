Emergenza in difesa, Ceccherini si candida per una maglia da titolare in Fiorentina-Parma
Come riporta La Gazzetta dello Sport i dubbi del mister viola Vincenzo Montella non riguardano solo l'attacco ma anche la difesa. Visto che Caceres è infortunato, Pezzella è assente per squalifica e L...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 10:06
Come riporta La Gazzetta dello Sport i dubbi del mister viola Vincenzo Montella non riguardano solo l'attacco ma anche la difesa. Visto che Caceres è infortunato, Pezzella è assente per squalifica e Lirola è in dubbio dopo l'infortunio subito si candida Ceccherini per una possibile maglia da titolare. Una bella novità visto che in quest'inizio campionato il difensore italiano ha giocato soltanto un breve spezzone di circa 10'.