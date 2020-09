“Ceccherini ha l’accordo con il Verona. Parma su Saponara. Si lavora al prestito con diritto di riscatto”

“Il Verona ha l’accordo con la Fiorentina – ha scritto Nicolò Schira in un tweet – per il difensore Federico Ceccherini. Operazione in prestito con diritto di riscatto ma prima di liberarlo Iachini vuole un sostituto visto che l’ex Crotone ha giocato titolare le prime due gare di campionato. Il Parma spinge per Riccardo Saponara. Il trequartista è un pallino di Liverani e soprattuto del ds Carlo che lo lanciò all’Empoli. Via libera della Fiorentina: si lavora al prestito con diritto di riscatto”.

