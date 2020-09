Basile: “Commisso? Non deve dimenticare il progetto tecnico, sta parlando solo di stadio”

“Se ripenso al Commisso dei primi mesi alla Fiorentina – ha detto Massimo Basile, giornalista e corrispondente da New York a Radio Bruno Toscana – mi aspetto un colpo entro il 5 ottobre ma in quest’ultimo periodo invece il presidente ha parlato solamente di stadio. Non bisogna dimenticare il progetto tecnico. La squadra viola è frizzante, divertente ma può esserlo ancora di più con i giusti innesti. Spero che Rocco torni sul mercato in questi ultimi giorni”.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO, FIORENTINA, PRESENTATA L’OFFERTA PER MARTINEZ QUARTA. IL RIVER NON HA ANCORA ACCETTATO LA PROPOSTA