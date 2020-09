Di Marzio, Fiorentina, presentata l’offerta per Martinez Quarta. Il River non ha ancora accettato la proposta

Con Milenkovic nel mirino dell’Inter (in orbita Inter legato alla situazione Skriniar-Tottenham) oppure in caso di partenza di Pezzella, la Fiorentina continua a valutare le possibili alternative con il difensore del River Plate Martinez Quarta che rimane in pole position. I Viola hanno presentato l’offerta al River Plate per il difensore classe ’96. Il club argentino ancora non ha accettato la proposta, ma si continua a lavorare per provare a chiudere l’accordo tra i due club. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.

