Casa Mercato Viola, sul centrocampo il favorito è Pulgar. Veretout...
di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina sta cercando il suo nuovo regista. Il nome più arrivabile è quello di Eirk Pulgar. Ai bolognesi piace molto Ceccherini e in suo inserimento nella trattativa favorirebb...
A cura di Lorenzo Bigiotti
04 gennaio 2019 21:02
di Lorenzo Bigiotti
La Fiorentina sta cercando il suo nuovo regista. Il nome più arrivabile è quello di Eirk Pulgar. Ai bolognesi piace molto Ceccherini e in suo inserimento nella trattativa favorirebbe l'arrivo del centrocampista a Firenze. La Fiorentina però al momento non è convintissima di cedere il suo difensore. Infine chiude la giornata di oggi l'affare Veretout. Il suo agente continua a mandare messaggi molto preoccupanti continuando a parlare dell'interesse che ha il Napoli per il suo assistito