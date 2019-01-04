Casa Mercato Viola, sul centrocampo il favorito è Pulgar. Veretout...

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina sta cercando il suo nuovo regista. Il nome più arrivabile è quello di Eirk Pulgar. Ai bolognesi piace molto Ceccherini e in suo inserimento nella trattativa favorirebb...

A cura di Lorenzo Bigiotti 04 gennaio 2019 21:02

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