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La Nazione, Ceccherini potrebbe essere la carta per portare Tonali alla Fiorentina

Secondo quanto riporta La Nazione, in settimana si terrà l'incontro tra i dirigenti viola e quelli del Brescia. Ceccherini infatti è nel mirino dei bresciani. La Fiorentina lo valuta 5 milioni. Il quo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2019 11:12
La Nazione, Ceccherini potrebbe essere la carta per portare Tonali alla Fiorentina -
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Secondo quanto riporta La Nazione, in settimana si terrà l'incontro tra i dirigenti viola e quelli del Brescia. Ceccherini infatti è nel mirino dei bresciani. La Fiorentina lo valuta 5 milioni. Il quotidiano si interroga se lui può essere la contropartita giusta per l'assalto a Tonali il quale per il ruolo di regista resta la prima scelta per mister Montella ma non sarà per nulla facile convincere Cellino.

 

 

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