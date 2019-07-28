La Nazione, Ceccherini potrebbe essere la carta per portare Tonali alla Fiorentina

Secondo quanto riporta La Nazione, in settimana si terrà l'incontro tra i dirigenti viola e quelli del Brescia. Ceccherini infatti è nel mirino dei bresciani. La Fiorentina lo valuta 5 milioni. Il quo...

Secondo quanto riporta La Nazione, in settimana si terrà l'incontro tra i dirigenti viola e quelli del Brescia. Ceccherini infatti è nel mirino dei bresciani. La Fiorentina lo valuta 5 milioni. Il quotidiano si interroga se lui può essere la contropartita giusta per l'assalto a Tonali il quale per il ruolo di regista resta la prima scelta per mister Montella ma non sarà per nulla facile convincere Cellino.