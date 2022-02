Ceccherini rivela: “Quante botte con Vlahovic in allenamento! Non eravamo molto amici”

Federico Ceccherini oggi ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in vista di Juventus-Verona, tra le domande spiccano quelle rivolte al suo passato alla Fiorentina, dove Vlahovic era un suo compagno.

La difesa del Verona è stata una delle poche che all’andata ha neutralizzato Vlahovic. Ha dato lei suggerimenti?

Non ce n’è stato bisogno, e comunque quando giocavo con lui non era così forte. Era ancora un po’ acerbo. E’ cresciuto in modo incredibili.

In allenamento alla Fiorentina avrà certamente affrontato Vlahovic. Dura?

Diciamo che in allenamento non andavamo molto d’accordo, perchè entrambi entravamo sempre abbastanza duri. Quante botte! A nessuno dei due piaceva tirare indietro la gamba. Comunque ce le davamo in silenzio.

Si desume che non era prorogo nella cerchia dei suoi amici.

No, io ero più amico con altri.

