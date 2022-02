Piatek ha caricato (quasi del tutto) le sue pistole. Ha già segnato alla Lazio in carriera

Le pistole sono abbastanza cariche. Forse non del tutto, visto il problema che lo ha tenuto fuori dagli allenamenti per diversi giorni. Ma abbastanza per sperare di fare ciò che in passato a Piatek è già riuscito. Segnare alla Lazio. Il reparto offensivo della Fiorentina è nuovo di zecca. La stagione di Piatek è stata complessa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

