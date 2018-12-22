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Ceccherini show su Instagram: "Quando non hai giocato, sei felice e devi pubblicare per forza.."

Show su Instagram di Federico Ceccherini. Questo pomeriggio il difensore viola non ha giocato ma ha voluto comunque festeggiare

A cura di Matteo Fabiani Matteo Fabiani
22 dicembre 2018 17:54
Ceccherini show su Instagram: "Quando non hai giocato, sei felice e devi pubblicare per forza.." -
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Show su Instagram di Federico Ceccherini. Questo pomeriggio il difensore viola non ha giocato ma ha voluto comunque festeggiare sui social la splendida vittoria di Milano contro i rossoneri.

Per questo, ha postato una sua foto con accanto un Higuain disegnato a mano con la scritta: "Quando non hai foto della partita perchè non hai giocato..Ma sei cosí contento della vittoria della squadra che devi assolutamente pubblicarne una"

 

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