Ceccherini show su Instagram: "Quando non hai giocato, sei felice e devi pubblicare per forza.."
Show su Instagram di Federico Ceccherini. Questo pomeriggio il difensore viola non ha giocato ma ha voluto comunque festeggiare
A cura di Matteo Fabiani
22 dicembre 2018 17:54
Show su Instagram di Federico Ceccherini. Questo pomeriggio il difensore viola non ha giocato ma ha voluto comunque festeggiare sui social la splendida vittoria di Milano contro i rossoneri.
Per questo, ha postato una sua foto con accanto un Higuain disegnato a mano con la scritta: "Quando non hai foto della partita perchè non hai giocato..Ma sei cosí contento della vittoria della squadra che devi assolutamente pubblicarne una"