Ceccherini show su Instagram: "Quando non hai giocato, sei felice e devi pubblicare per forza.."

Show su Instagram di Federico Ceccherini. Questo pomeriggio il difensore viola non ha giocato ma ha voluto comunque festeggiare

Show su Instagram di Federico Ceccherini. Questo pomeriggio il difensore viola non ha giocato ma ha voluto comunque festeggiare sui social la splendida vittoria di Milano contro i rossoneri.

Per questo, ha postato una sua foto con accanto un Higuain disegnato a mano con la scritta: "Quando non hai foto della partita perchè non hai giocato..Ma sei cosí contento della vittoria della squadra che devi assolutamente pubblicarne una"