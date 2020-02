Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Sandro Sabatini: “Mi lascia molte perplessità il secondo rigore assegnato alla Juve. Betancur appena sente la mano a protezione messa da Ceccherini si lascia cadere in area. Ma salvo casi clamorosi do ragione all’arbitro e al var. Chiesa? È involuto tecnicamente, casualmente dopo le vicende estive, non è più una novità questa… non ha fatto più di due gare belle quest’anno…”