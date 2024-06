Rai rivela: “Commisso non molla Zaniolo ed è pronto a riaccogliere un suo “figliolo” delle giovanili viola”

Atalanta e Fiorentina battagliano sul mercato per Nicolò Zaniolo, che ha rivelato di voler tornare in Italia a tutti i costi. Secondo quanto riporta Tgr Rai Toscana, i viola sembravano ad un passo dalla chiusura per l’ex Roma, ma l’Atalanta è tornata alla ribalta, generando l’indecisione del giocatore. “La società di Commisso non molla ed è pronta per riaccogliere un suo “figliolo” cresciuto nelle giovanili viola”, scrive la giornalista Sara Meini.

#calciomercato sembrava a un passo la chiusura tra #Zaniolo e la #Fiorentina, ma l’ #Atalanta è tornata a bussare e il giocatore è indeciso. La società di Commisso non molla ed è pronta per riaccogliere un suo “figliolo” cresciuto nelle giovanili viola. @TgrRaiToscana pic.twitter.com/HzZQdFqunn — Sara Meini (@SaraMeini) June 26, 2024

TMW, NODO INGAGGIO E FORMULA PER ZANIOLO ALL’ATALANTA. FIORENTINA ACCETTEREBBE L’OBBLIGO DI RISCATTO