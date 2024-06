Il Messaggero, interesse della Fiorentina per l’ala Solari del River Plate. Clausola da 25 milioni di euro

La Fiorentina continua a guardare in casa River Plate. Dopo il nome di Nicolas Valentini, centrale del Boca Juniors, stamani Il Messaggero rilancia un nuovo profilo: Pablo Solari del River Plate. Esterno classe 2001 con una valutazione già importante e con molta concorrenza, soprattutto italiana. Lazio, Udinese e Napoli sarebbero interessate al pari della Fiorentina, anche se la clausola rescissoria di 25 milioni, che potrebbe salire fino a 30 in caso di cessione negli ultimi dieci giorni di mercato, spaventerebbe e non poco i club italiani. Dall’Argentina fanno sapere però che l’operazione potrebbe chiudersi sulla base di 15 milioni più alcuni bonus facilmente raggiungibili.