Il punto viola di Pedullà: “Kean obiettivo concreto, Zaniolo duello aperto con l’Atalanta”

Moise Kean è un obiettivo concreto della Fiorentina, come raccontato nei giorni scorsi e dopo una rincorsa che parte dallo scorso gennaio. Il pressing è di Palladino che lo avrebbe voluto a Monza nella sessione invernale e che lo vorrebbe a Firenze per la prossima stagione. Kean ci sta pensando, ha altre offerte dall’estero, se sciogliesse le riserve la Fiorentina lo prenderebbe subito con il via libera della Juventus. In riferimento a Zaniolo vale quanto vi abbiamo raccontato anche ieri. La Fiorentina resta aggrappata e potrebbe cambiare le condizioni. Ovvero non più un prestito con diritto di riscatto ma che diventa obbligo se si verificassero certe situazioni. La Fiorentina offre 15 milioni complessivi, l’Atalanta aveva proposto 3 più 15 con obbligo di riscatto, quindi una cifra leggermente più alta. La decisione poi spetterebbe allo stesso Zaniolo, tenendo conto che bisogna prima andare a dama con il Galatasaray e la proposta più alta chiaramente potrebbe fare la differenza. Una cosa è abbastanza sicura: Zaniolo è vicino al ritorno in Italia, nel rispetto di quelli che era i suoi programmi dopo l’ultima esperienza in prestito all’Aston Villa.

