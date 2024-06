F.Romano: “Fiorentina e Juventus trattativa avviata per Kean. Giocatore entusiasta”

Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter ha rilanciato pochi minuti fa la notizia di una trattativa avviata tra Fiorentina e Juventus per Moise Kean. L’attaccante pare desideroso di trasferirsi alla corte di Palladino, suo grande estimatore.

“La Fiorentina ha aperto le trattative per Moise Kean, tra gli obiettivi principali per il nuovo attaccante. Kean è entusiasta del possibile trasferimento alla Fiorentina e delle trattative a seguire per concordare i termini con la Juventus“

🚨🟣 Fiorentina have opened talks for Moise Kean as he’s among top targets for new striker.

Kean, keen on the move to Fiorentina and talks to follow in order to agree on terms with Juventus — @MatteMoretto 🤝🏻

He’s currently not part of the Khephren Thuram deal with OGC Nice. pic.twitter.com/snVgqzpeAo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2024