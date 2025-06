TuttoSport riporta: “Il Torino pensa seriamente a rilanciare Zaniolo dopo una brutta stagione tra Atalanta e Fiorentina”

Secondo TuttoSport, il Torino potrebbe interessarsi ad acquistare Nicolò Zaniolo dal Galatasaray dopo una stagione altalenante tra Bergamo e Firenze e nemmeno la Fiorentina lo ha voluto riscattare dopo l’arrivo a febbraio. Il Galatasaray non lo vede parte dei piani per la prossima stagione e sta cercando di piazzarlo di nuovo in Italia e la squadra di Baroni potrebbe rappresentare l’ennesima possibilità per il classe 1999 che preoccupa anche per il carattere che lo ha visto protagonista di episodi spiacevoli recentemente. Zaniolo in viola non ha mai convinto giocando pochissimo con Palladino e non riuscendo mai a segnare durante la sua permanenza, mentre a Bergamo era riuscito a segnare in due occasioni a Roma e a Cagliari.