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La Fiorentina sarà costretta a riscattare Zaniolo per più di 15 milioni se giocherà altre 9 partite

Per il riscatto di Zaniolo sarà necessario che giochi altre 9 partite disputando almeno trenta minuti di gioco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2025 17:14
La Fiorentina sarà costretta a riscattare Zaniolo per più di 15 milioni se giocherà altre 9 partite - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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In Turchia sono tornare ad analizzare la situazione contrattuale di Nicolò Zaniolo in prestito alla Fiorentina dal Galatasaray. Il club turco ha accettato il cambio di prestito a gennaio, permettendo il passaggio del giocatore dall'Atalanta alla Fiorentina.

Secondo il giornalista turco Yakup Çınar, l'obbligo di riscatto scatterà se Zaniolo giocherà altre 9 partite da almeno 30 minuti da qui a fine stagione. In tal caso, la Fiorentina dovrà versare 15,5 milioni di euro per il suo acquisto definitivo. Finora, Zaniolo ha collezionato 4 presenze con la Fiorentina, di cui 3 da titolare e valide per le condizioni

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