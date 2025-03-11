La Fiorentina sarà costretta a riscattare Zaniolo per più di 15 milioni se giocherà altre 9 partite
Per il riscatto di Zaniolo sarà necessario che giochi altre 9 partite disputando almeno trenta minuti di gioco
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2025 17:14
In Turchia sono tornare ad analizzare la situazione contrattuale di Nicolò Zaniolo in prestito alla Fiorentina dal Galatasaray. Il club turco ha accettato il cambio di prestito a gennaio, permettendo il passaggio del giocatore dall'Atalanta alla Fiorentina.
Secondo il giornalista turco Yakup Çınar, l'obbligo di riscatto scatterà se Zaniolo giocherà altre 9 partite da almeno 30 minuti da qui a fine stagione. In tal caso, la Fiorentina dovrà versare 15,5 milioni di euro per il suo acquisto definitivo. Finora, Zaniolo ha collezionato 4 presenze con la Fiorentina, di cui 3 da titolare e valide per le condizioni