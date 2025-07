Corriere Fiorentino: “Galatasaray su Kean, contattato l’agente. Moise non ha escluso l’ipotesi”

Moise Kean, attaccante 25enne autore di una stagione brillante con 25 gol, è diventato un nome molto appetibile sul mercato. Il suo profilo è interessante sia per rendimento che per costi: un ingaggio relativamente contenuto e una clausola rescissoria accessibile lo rendono un’opzione concreta per molti club, anche se non figura tra le primissime scelte dei top team europei. In un mercato dove i centravanti scarseggiano, la sua figura acquista valore, posizionandolo subito dietro i nomi più richiesti come Gyokeres e Osimhen.

Negli ultimi giorni, l’interesse si è concretizzato soprattutto da parte del Galatasaray e, in secondo piano, del Manchester United. I turchi hanno provato prima a chiudere per Osimhen, offrendo 60 milioni al Napoli, ma il presidente De Laurentiis non intende abbassare i 75 milioni della clausola. Così, il Gala ha spostato l’attenzione su Kean, contattando il suo agente Alessandro Lucci e mostrando disponibilità a pagare i 52 milioni previsti dalla clausola per l’attaccante viola. I turchi continueranno a trattare con il Napoli ancora per poco, poi punteranno con decisione su Kean.

Dal canto suo, Kean non ha escluso l’ipotesi Galatasaray, ma non ha nemmeno dato segnali di apertura definitiva. Lui e il suo entourage si sono riservati del tempo per valutare tutte le opzioni prima di decidere. Non c’è fretta, ma l’interesse concreto del club turco rappresenta una pista calda e concreta per il futuro dell’attaccante italiano. Lo riporta il Corriere Fiorentino.