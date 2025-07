TMW rivela: “Sondaggio del Galatasaray per Dodò. La Fiorentina chiede più di 30 milioni”

La Fiorentina è attenta sì alle entrate, ma con un occhio anche alle uscite. Specie se dovessero essercene di importanti. Nelle scorse ore, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Galatasaray ha bussato alla porta viola per chiedere informazioni su Dodo, che potrebbe essere in uscita a fronte di un’offerta importante (ma solo in questo caso). Un sondaggio concreto, che testimonia l’interesse del club turco per il giocatore.

La posizione della Fiorentina – lo ribadiamo – è chiara: Dodo non è sul mercato a priori, ma tutto dipenderà ovviamente dall’entità dell’offerta che dovesse arrivare. La base di partenza per intavolare una trattativa è fissata a non meno di 30 milioni di euro. Una cifra importante che riflette il valore riconosciuto al laterale brasiliano, protagonista di ottime stagioni in maglia viola.

Sarà interessante capire se il Galatasaray deciderà di affondare il colpo con un’offerta all’altezza delle richieste o se la valutazione della Fiorentina allontanerà i turchi e gli altri club interessati. La situazione è in divenire e le prossime ore potrebbero portare novità significative.