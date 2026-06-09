La Gazzetta dello Sport annuncia: "Vlahovic corteggiato da club turchi, potrebbe ritrovare Italiano"

L'ex attaccante viola potrebbe riabbracciare il tecnico di Firenze

Il futuro di Dušan Vlahović si tinge improvvisamente di rosso e d'oro, i colori caldi del calciomercato turco. Dopo la decisione di non rinnovare il proprio contratto con la Juventus, attorno all'ex centravanti della Fiorentina si è scatenata una vera e propria asta che vede protagonisti i principali club di Istanbul, pronti a fare follie economiche pur di assicurarsi il bomber serbo.

La prima clamorosa indiscrezione è emersa nel fine settimana e riguarda il Beşiktaş: il tecnico Vincenzo Italiano, approdato da pochissimo sulla panchina delle Aquile Nere, ha messo l'attaccante in cima alla lista dei desideri. I due si conoscono alla perfezione; è stato proprio sotto la guida di Italiano a Firenze che Vlahović ha vissuto la sua consacrazione definitiva, lasciando la Toscana da capocannoniere del campionato. Il tecnico italiano sogna ora un grande ricongiungimento per rilanciare le ambizioni del club, ma la concorrenza è agguerrita.

Nelle ultime ore, infatti, si è inserito prepotentemente anche il Galatasaray, pronto a uno sforzo economico monumentale per strappare il giocatore alla concorrenza e portarlo sulla sponda giallorossa del Bosforo. Si tratta di una mossa che accende una suggestione tattica incredibile: il Gala ha già in rosa un top player del calibro di Victor Osimhen nello stesso ruolo, il che rende l'affondo per Vlahović un potenziale terremoto di mercato, capace di ridisegnare gli equilibri del calcio turco con una coppia d'attacco atomica o con clamorosi intrecci internazionali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport