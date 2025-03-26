Corriere Fiorentino: “Zaniolo è ancora un’incognita. Per il riscatto servirebbero 15,5 milioni più 2 di bonus”

A Zaniolo non resta molto tempo per convincere la Fiorentina

La prima scommessa risale all’estate scorsa e a detta di Gasperini non è stata vinta, adesso a Zaniolo non resta che puntare tutto su Palladino e la Fiorentina. Domenica vivrà la giornata da grande ex, cercando il rilancio. Un periodo che dura ormai da quando mise dentro il gol al Feyenoord che regalò la Conference League alla Roma di Mourinho.

Zaniolo ancora oggi è un’incognita dell’ultimo mercato invernale della Fiorentina, tanto che dopo l’iniziale fiducia concessagli da Palladino anche in maglia viola le occasioni per mettersi in mostra sono diminuite. Se paragonato agli altri arrivi di gennaio, da Folorunsho a Fagioli passando per Pablo Marì, quello di Zaniolo non ha ancora regalato i frutti sperati.

Con la stagione ormai prossima al gran rush finale a Zaniolo non resta molto tempo per convincere la Fiorentina a riscattarlo, tanto più di fronte ai 15,5 milioni (più 2 di bonus) pretesi dal Galatasaray e destinati a diventare obbligatori se dovesse raggiungere il 60% delle presenze da almeno 30 minuti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.