Torreira: "Volevo restare alla Fiorentina, ma al Galatasaray sono la persona più felice del mondo"

Il centrocampista Lucas Torreira è tornato a parlare di Fiorentina, sottolineando come non volesse lasciare Firenze nel 2022

In una lunga intervista concessa ai microfoni di NTV Sport, Lucas Torreira è tornato a parlare di Firenze e di Fiorentina, sottolineando come non sarebbe voluto venire via dal capoluogo toscano dopo l'ottima stagione in maglia viola. Queste le sue parole a riguardo:

"Non avevo intenzione di trasferirmi in Turchia. Dopo una stagione straordinaria con la Fiorentina, il mio desiderio era restare lì. Tuttavia, Muslera e l’allenatore Okan mi hanno contattato ripetutamente, insistendo. Alla fine, ho preso la mia decisione e sono partito. Ora sono felice di averlo fatto: quella chiamata di Muslera ha segnato una svolta nella mia vita, e oggi mi sento la persona più felice del mondo."

PALLADINO IL PREDESTINATO

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