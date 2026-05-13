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Torreira aggredito fuori da un bar ad Istanbul, subito arrestato il suo assalitore

L'ex giocatore viola ha vissuto un brutto episodio in Turchia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2026 14:23
Torreira aggredito fuori da un bar ad Istanbul, subito arrestato il suo assalitore -
Torreira
Galatasaray
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Brutta avventura per l’ex viola Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano, fresco di festeggiamenti per il titolo di campione di Turchia con il suo Galatasaray, è stato vittima di un’aggressione a Istanbul, nel quartiere di Beyoglu.

Il fatto è avvenuto fuori da un locale all'interno di un centro commerciale: Torreira è stato colpito al volto da un uomo che ha poi tentato, invano, di scappare. L'aggressore, che pare avesse già un ordine restrittivo a suo carico, è stato infatti bloccato subito dalle forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito dalla testata locale Haberler, il calciatore ha riportato un vistoso gonfiore all'occhio sinistro e diverse escoriazioni. Dopo lo spavento, l'uruguaiano si è recato dalle autorità per sporgere denuncia contro il suo assalitore.

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