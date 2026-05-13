Torreira aggredito fuori da un bar ad Istanbul, subito arrestato il suo assalitore

L'ex giocatore viola ha vissuto un brutto episodio in Turchia

Brutta avventura per l’ex viola Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano, fresco di festeggiamenti per il titolo di campione di Turchia con il suo Galatasaray, è stato vittima di un’aggressione a Istanbul, nel quartiere di Beyoglu.

Il fatto è avvenuto fuori da un locale all'interno di un centro commerciale: Torreira è stato colpito al volto da un uomo che ha poi tentato, invano, di scappare. L'aggressore, che pare avesse già un ordine restrittivo a suo carico, è stato infatti bloccato subito dalle forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito dalla testata locale Haberler, il calciatore ha riportato un vistoso gonfiore all'occhio sinistro e diverse escoriazioni. Dopo lo spavento, l'uruguaiano si è recato dalle autorità per sporgere denuncia contro il suo assalitore.