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Firenze riabbraccia Torreira: il legame eterno con la Fiorentina che continua ad emozionare

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Firenze riabbraccia Torreira: il legame eterno con la Fiorentina che continua ad emozionare

Redazione

24 Marzo · 22:12

Aggiornamento: 24 Marzo 2026 · 22:12

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Il ritorno in città dell’uruguaiano dimostra ancora una volta quanto sia profondo il suo rapporto con Firenze e con il popolo della Fiorentina

Lucas Torreira resta, senza dubbio, uno dei calciatori più apprezzati dal pubblico della Fiorentina negli ultimi anni. Centrocampista compatto e dinamico, capace di abbinare forza fisica e intensità, si distingueva per la sua abilità nel recuperare palloni e trasformare rapidamente l’azione in fase offensiva. Durante la stagione 2021-2022 — l’unica vissuta in maglia viola — è riuscito anche a lasciare il segno sotto porta con alcune reti importanti.

Nonostante la sua avventura a Firenze sia durata appena una stagione, il legame creato con la tifoseria è rimasto forte e sincero, ricambiato pienamente dallo stesso giocatore. Un rapporto che sembrava destinato a continuare nel tempo, ma che si è bruscamente interrotto a causa del mancato riscatto del suo cartellino.

A conferma dell’affetto che lo lega alla città, Torreira ha deciso di tornare a Firenze per qualche giorno, approfittando per rivedere amici e luoghi a lui cari. Le immagini condivise sui social testimoniano chiaramente la sua presenza nel capoluogo toscano, suscitando entusiasmo e nostalgia tra i sostenitori viola.

 

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