Il procuratore di Torreira ammette: “Incontrerò la Lazio per sentire la loro proposta ma non è in vendita”

Lucas Torreira è felice al Galatasaray, ma forse sarebbe più felice se tornasse in Italia. Vi abbiamo raccontato il retroscena di due anni fa quando il centrocampista fece di tutto per raggiungere Maurizio Sarri alla Lazio, ma evidentemente i tempi non erano maturi.

Il profilo piace molto all’allenatore, come confermato venerdì scorso. Adesso anche il suo agente Pablo Bentancur è uscito allo scoperto in un’intervista rilasciata a “Lalaziosiamoi.it”. Queste le sue parole su Torreira:

“Posso dire con sicurezza che il Galatasaray non l’ha messo in vendita, anche perché ha raggiunto facilmente tutti i bonus con un rendimento incredibile in quest’annata. Ma devo essere sincero, la prossima settimana avrò un appuntamento ufficiale con la Lazio per sentire la loro proposta. Giocano la Champions League e Lucas ha sempre amato l’Italia. Lui non è in vendita, ma il business è business e i giocatori sono giocatori. Abbiamo preso questo appuntamento e ci andremo. Con rispetto per la grande società che è la Lazio, sentiremo cosa vogliono proporre”. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito

