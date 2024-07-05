Zaniolo-Atalanta, il Galatasaray rende nota la cifra dell'operazione: prestito oneroso da 6,4 milioni

Il Galatasaray ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha comunicato i dettagli economici dell'operazione che ha portato Zaniolo alla Dea

A cura di Redazione Labaroviola 05 luglio 2024 15:50

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