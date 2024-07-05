Zaniolo-Atalanta, il Galatasaray rende nota la cifra dell'operazione: prestito oneroso da 6,4 milioni
Il Galatasaray ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha comunicato i dettagli economici dell'operazione che ha portato Zaniolo alla Dea
Nicolò Zaniolo è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta, ieri è arrivato a Bergamo per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto con il suo nuovo club a Zingonia. Era un obiettivo della Fiorentina, che non è riuscita ad affondare il colpo dato lo sforzo economico della Dea, la quale è riuscita a convincere il Galatasaray con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni.
Qualche minuto fa il club turco ha diramato la nota ufficiale in merito al trasferimento, rendendo noti i dettagli economici dell'operazione e, in particolare, la cifra del prestito oneroso, la quale ammonta a 6,4 milioni di euro. Il comunicato del Galatasaray:
"È stato raggiunto un accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio SRL in merito al trasferimento a titolo temporaneo del nostro calciatore professionista Nicolò Zaniolo con diritto di riscatto condizionato per la stagione 2024-2025.
Secondo l'accordo l'Atalanta Bergamasca Calcio SRL pagherà alla nostra società un compenso temporaneo di 6.400.000 euro.
Se si realizza l'opzione di acquisto, la commissione di trasferimento finale è di 15.500.000 euro. Inoltre, nell'accordo è incluso un bonus condizionato per un importo massimo di 2.000.000 di euro".
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