Dalla Turchia: “Il Galatasaray ha un accordo con Amrabat. I dettagli potrebbero essere definiti a breve”

Il Galatasaray punta a rinforzarsi a centrocampo ed è pronta a fare sforzi intensi pur di raggiungere i suoi obiettivi di mercato. Secondo i media turchi, il club di Istanbul guarda in casa Fiorentina per cercare di aggiudicarsi Sofyan Amrabat, la cui volontà è quella di andar via da Firenze. I giallorossi avrebbero già raggiunto un accordo di principio con il centrocampista marocchino, in quanto il Manchester United non avrebbe alcuna intenzione di esercitare l’opzione del riscatto fissato a 25 milioni di euro. Come riporta il magazine Habeler.com, sono stati fatti progressi importanti nelle trattative condotte dal direttore sportivo del Galatasaray, Cenk Ergün, ma non è stato ancora raggiunto un accordo ufficiale. I dettagli dell’accordo potrebbero essere definiti a breve.

