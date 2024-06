Vieri: “A Palladino vanno fatti solo i complimenti per le due ottime annate fatte con il Monza”

L’ex attaccante Christian Vieri è intervenuto ai microfoni dei media presenti al ‘Festival della Serie A’ di Parma commentando le prime novità in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: “A Palladino e Italiano vanno fatti solamente i complimenti. Il primo ha fatto due ottime annate a Monza, raggiungendo una salvezza tranquilla in entrambi i casi. Il secondo ha conquistato due finali europee in un anno e la doppia sconfitta finale non deve cancellare il percorso che ha fatto”. “Se Chiesta sta bene, fa la differenza. Napoli? Io lo vedo bene con tutti, è un grande campione”. Lo scrive Tuttomercatoweb

