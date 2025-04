Dodò: “Dopo Atene ci siamo confrontati, vogliamo rimanere lassù in classifica. Kean il nostro bomber”

Dodò è intervenuto nel post-partita ai microfoni di Dazn commentando il 2-2 tra Fiorentina e Milan:

Bello fare assist per Kean?

“Si è bellissimo fare assist per Kean, abbiamo un rapporto meraviglioso, è bello giocare con lui. Adesso siamo arrivati ai 4 assist che avevamo scommesso, ora mi deve pagare la vacanza, siamo a posto. Sono contento per il suo momento alla Fiorentina, è il nostro bomber e dobbiamo aiutarlo“.

Com’è stato il duello con Theo? Oggi hai fatto una grande partita ed è stato bellissimo il duello con Theo. Hai dimostrato di essere un giocatore che alza il livello della squadra. Peccato il gol, era più bello il tuo o quello di Ranieri?

“Theo è un terzino sinistro che mi piace tanto, è il miglior terzino sinistro in questo momento. Ci siamo confrontati e abbiamo messo tutto apposto, è stata una bella sfida con lui. Ora dobbiamo continuare così perché il campionato è ancora lungo, mancano 7 partite e dobbiamo vincere la prossima se vogliamo rimanere lassù. Questo è un momento delicato del campionato, abbiamo scontri diretti difficili ma abbiamo un obiettivo nello spogliatoio e in ogni partita dobbiamo dare il nostro meglio“.

“Il mio gol annullato è stato più bello perché l’ho colpita al volo, però anche quello di Ranieri è stato bellissimo“.

Qual è il vostro obiettivo, è quel quarto posto? Palladino ha detto in conferenza che avete cambiato passo dopo Atene, che era successo a questa squadra? Come vi siete evoluti?

“Abbiamo parlato tra di noi, capivamo di essere in un momento di sofferenza. Abbiamo perso alcune partite e se vogliamo restare in alto non dobbiamo perdere dei punti come quelli persi con Verona e Torino. Dopo Atene ci siamo confrontati, ci siamo detti che dovevamo alzare il livello in campionato e in Conference e questo è l’atteggiamento giusto, dobbiamo continuare così“.