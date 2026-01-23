Dalla Turchia: “Dodò è in cima ai desideri del Galatasaray per rafforzare la fascia”

Secondo quanto riportato da NeoSport in Turchia, il Galatasaray è alla ricerca del terzino mancante alla sua rosa ed il nome di Dodò della Fiorentina è in cima alla lista. Dodò non ha ancora rinnovato il suo contratto con i viola che scadrà nel 2027 e si pensava potesse partire già in estate, ma alla fine è rimasto con il club che non ha intenzione di cederlo adesso a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Dodò rimane un nome chiacchierato per vari club e non è impossibile pensare che arrivi un’offerta per lui.