Dalla Turchia: "Dodò è in cima ai desideri del Galatasaray per rafforzare la fascia"

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Calciomercato

Dalla Turchia: “Dodò è in cima ai desideri del Galatasaray per rafforzare la fascia”

Mirko Carmignani

23 Gennaio · 14:06

Aggiornamento: 23 Gennaio 2026 · 14:06

Il terzino brasiliano piace molto al club turco che vuole un elemento capace di creare superiorità numerica

Secondo quanto riportato da NeoSport in Turchia, il Galatasaray è alla ricerca del terzino mancante alla sua rosa ed il nome di Dodò della Fiorentina è in cima alla lista. Dodò non ha ancora rinnovato il suo contratto con i viola che scadrà nel 2027 e si pensava potesse partire già in estate, ma alla fine è rimasto con il club che non ha intenzione di cederlo adesso a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Dodò rimane un nome chiacchierato per vari club e non è impossibile pensare che arrivi un’offerta per lui.

