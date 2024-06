Corriere dello Sport: “Il Galatasaray ha già trovato l’intesa con Amrabat: manca l’accordo tra i due club”

La storia tra Sofyan Amrabat e la Fiorentina è destinata a finire. La società viola proseguirebbe volentieri il cammino insieme (come confermato dallo stesso Pradè), ma il centrocampista marocchino non è dello stesso parere. L’intenzione del giocatore sarebbe quella di restare a Manchester per dimostrare il proprio valore; il club però non sembra intenzionato a voler sborsare 20 milioni per acquistare a titolo definitivo Amrabat. Ecco allora che spunta l’opzione Turchia. Il Galatasaray fa sul serio per il calciatore, tanto che sarebbe già stata trovata l’intesa con quest’ultimo. Manca l’accordo tra le due società anche se i contatti sono molto intensi, e con Pradè a guida dell’operazione. L’idea del campionato turco sembrerebbe attrarre il centrocampista marocchino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, INIZIA L’AVVENTURA DI PALLADINO