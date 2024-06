Inizia l’avventura di Palladino alla Fiorentina, il mister sui social: “Darò tutto me stesso per questi colori”

Il nuovo allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, dopo la breve presentazione nel corso della conferenza stampa di martedì ha voluto esprimere la sua felicità per l’approdo in Viola attraverso il proprio profilo Instagram con un post in cui ringrazia la Fiorentina e soprattutto il Presidente Rocco Commisso per la fiducia riposta nei suoi confronti. Di seguito le parole di mister Palladino:

“Pronto per questa sfida così affascinante e prestigiosa. Grazie al Presidente Commisso e alla dirigenza viola per la fiducia, darò tutto me stesso per questi colori.”

