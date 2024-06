Alberto Aquilani, vicino a lasciare il Pisa, sembra in corsa per la panchina della Salernitana. Come scrive Gianluca Di Marzio, l’ex allenatore della primavera della Fiorentina, è una delle possibili scelte di Iervolino come prossimo allenatore dei campani insieme a Filippo Inzaghi e Andrea Sottil.

“VALUTEREMO LE OFFERTE PER ZANIOLO”