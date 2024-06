Okan, allenatore del Galatasaray: “Zaniolo è prezioso per noi, ma valutiamo offerte e le sue intenzioni”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Galatasaray, mister Okan Buruk ha parlato anche dell’arrivo in Turchia di Mourinho e Bronckhorst. oltre che del futuro di Nicolò Zaniolo: “Van Bronckhorst si è fatto un nome in Europa e non c’è bisogno di presentare Mourinho. Sono arrivati ​​due nomi che potranno far crescere il calcio turco, l’Europa parlerà di noi. Questo è qualcosa che ci motiva ancora di più“.

Il futuro di Zaniolo: “Zaniolo per noi è un giocatore molto prezioso, ma vedremo le offerte che arriveranno e quali saranno le sue intenzioni. Abbiamo una rosa molto importante e possiamo ricavare cifre significative con i giocatori che venderemo“. Lo riporta Tuttomercatoweb.

