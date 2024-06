Corriere dello Sport: “Castrovilli cerca riscatto, a breve l’incontro. Obiettivo non perderlo a zero”

Come annunciato anche da Pradè, nei prossimi giorni ci sarà un altro contatto con l’entourage di Castrovilli. E allora appuntamento fissato ad inizio della prossima settimana al massimo, per decidere insieme se c’è margine di continuare ancora insieme dopo cinque stagioni: l’obiettivo della Fiorentina è chiaro, non perdere a zero quello che rimane un importante asset della rosa. Le opzioni per prolungare l’accordo non sono molte. Quella ideale per entrambe le parti potrebbe essere un prolungamento annuale con opzione per un’altra stagione, un lasso di tempo buono per rilanciarsi insieme e poi valutare il da farsi a inizio 2025. Lo riporta il Corriere dello Sport.

