ESPN annuncia: “Gli occhi del Galatasarsy su Beltran, può offrire 12 milioni alla Fiorentina”

L’avventura di Lucas Beltrán con la Fiorentina sembra ormai giunta al capolinea. L’attaccante argentino, arrivato con l’intento di ricoprire il ruolo di prima punta ma impiegato spesso come trequartista, non è mai riuscito a imporsi pienamente. Dopo due stagioni altalenanti, il suo addio al club toscano appare sempre più probabile. La dirigenza viola ha già deciso di cedere il giocatore, per il quale due anni fa aveva investito circa 18 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Per evitare una minusvalenza, la società non intende scendere sotto la soglia dei 12 milioni.

Il River Plate, club d’origine del calciatore, si era mostrato interessato al ritorno dell’argentino, ma non sembra disposto ad accontentare le richieste economiche della Fiorentina. A complicare ulteriormente l’operazione, c’è la volontà dello stesso Beltrán di restare in Europa, escludendo quindi per ora un ritorno in patria. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da ESPN, si è fatto avanti il Galatasaray. Il club turco, molto attivo in questa fase iniziale di mercato, sarebbe pronto a soddisfare le richieste viola, potendo contare su maggiori disponibilità economiche rispetto al River. Inoltre, offrirebbe a Beltrán la possibilità di proseguire la propria carriera in Europa, con la prospettiva di giocare su palcoscenici internazionali di alto livello.