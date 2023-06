Corriere dello Sport, il Galatasaray fa sul serio per Jovic, è pronta la prima offerta

Dopo un solo anno in maglia viola, Luka Jovic potrebbe salutare Firenze. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, il Galatasaray è fortemente interessato al giocatore e presto potrebbe presentare la sua prima offerta. La prima proposta sarà intorno agli 8 milioni di euro, una cifra che potrebbe far riflettere il club di Viale Fanti. Inoltre all’attaccante serbo verrebbe proposto un triennale da 3 milioni a stagione. La cessione di Jovic però comporterebbe varie perdite da un punto di vista economico; infatti da accordi con il Real Madrid, il club spagnolo incasserebbe il 50% dalla sua cessione per i primi due anni in maglia viola. Inoltre si perderebbero tutti i vantaggi del decreto crescita, che la Fiorentina aveva considerato al momento dell’acquisto.