Dalla Turchia: “Il Galatasaray vuole Amrabat, offerti 10 milioni e il cartellino di Zaniolo alla Fiorentina”

Amrabat non verrà riscattato dal Manchester United e farà ritorno a Firenze. Tuttavia, come noto, tornerà solo per un breve saluto. Sul centrocampista marocchino c’è un forte interesse da parte del Galatasaray che, secondo quanto riportato da TurkishFootballNews, sembra intenzionato a offrire 10 milioni di euro e il cartellino di Nicolò Zaniolo. Quest’ultimo, già accostato alla Fiorentina, piace alla società e avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia, parlando molto bene di Firenze e della Fiorentina.

CdS: “La Fiorentina vuole Colpani, il Monza chiede 20 milioni”