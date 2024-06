Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole Colpani, il Monza lo valuta 20 milioni ma c’è il rischio asta”

Andrea Colpani rimane il nome più caldo di questi giorni in casa Fiorentina. Pupillo di Raffaele Palladino, giocatore di talento vero e cristallino ideale per l’idea di gioco del nuovo allenatore viola. Ed è proprio per questo motivo che durante il dialogo tra Daniele Pradè e l’ex Monza, il nome del fantasista italiano è uscito più volte. 3-4-2-1 o 4-2-3-1 poco importa, ad oggi Colpani sembra essere il profilo ideale per la nuova Fiorentina.

Adesso però arrivano i problemi. Galliani, da vero uomo di mercato, ha prolungato il contratto del giocatore fino al 2028. Questo comporta un aumento del valore di Colpani che per adesso si aggira intorno ai 20 milioni.Ormai è chiaro come agisce Commisso sul mercato, evitando ogni tipo di gioco al rialzo. Ma Colpani piace e non poco e l’asta è dietro l’angolo. Per questo motivo non sarebbe una sorpresa vedere il valore del giocatore lievitare in maniera importante. La Fiorentina ha voglia e ambizione, anche da degli sforzi sul mercato si capiranno le intenzioni del nuovo corso viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SU RETEGUI