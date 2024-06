Tifosi scatenati su vecchi post di Palladino su Twitter, il tecnico della Fiorentina cancella il profilo

Il nuovo allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino si è trovato costretto a cancellare il suo profilo X dopo che i tifosi viola l’avevano preso di mira andando a ricondividere vecchi post e frasi di quando l’ormai ex allenatore del Monza era ancora molto giovane e il calcio non era l’unico dei suoi pensieri. Pur non avendo mai scritto nulla di male Palladino ha comunque scelto di cancellare il profilo per dare un immagine migliore di sé e iniziare nel migliore dei modi la sua nuova avventura sulla panchina viola,

