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Repubblica: “La Fiorentina ha rifiutato un’offerta dal Galatasaray per Beltran. Ora deve portare qualità”

La Fiorentina ha bisogno di più qualità sulla trequarti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2024 09:05
Repubblica: “La Fiorentina ha rifiutato un’offerta dal Galatasaray per Beltran. Ora deve portare qualità” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Ci sarà bisogno anche di più qualità sulla trequarti. In quella posizione potrebbe avere qualche chances in più anche Beltran che fino ad ora, da punta o seconda punta, non è andato benissimo con Palladino. Eppure la Fiorentina su di lui punta e infatti ha rifiutato anche delle offerte, non ultima quella del Galatasaray, arrivate sulle scrivanie del Viola Park. Qualità che oltre a Beltran dovrà portare anche Gudmundsson che ieri ha finalmente svolto parte dell'allenamento con i suoi nuovi compagni. Lo scrive Repubblica. 

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