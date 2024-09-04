Repubblica: “La Fiorentina ha rifiutato un’offerta dal Galatasaray per Beltran. Ora deve portare qualità”

La Fiorentina ha bisogno di più qualità sulla trequarti

Ci sarà bisogno anche di più qualità sulla trequarti. In quella posizione potrebbe avere qualche chances in più anche Beltran che fino ad ora, da punta o seconda punta, non è andato benissimo con Palladino. Eppure la Fiorentina su di lui punta e infatti ha rifiutato anche delle offerte, non ultima quella del Galatasaray, arrivate sulle scrivanie del Viola Park. Qualità che oltre a Beltran dovrà portare anche Gudmundsson che ieri ha finalmente svolto parte dell'allenamento con i suoi nuovi compagni. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/brekalo-e-barak-lasciano-la-fiorentina-operazioni-in-prestito-con-diritto-di-riscatto-al-kisimpasa/266964/