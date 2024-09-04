Repubblica: “La Fiorentina ha rifiutato un’offerta dal Galatasaray per Beltran. Ora deve portare qualità”
La Fiorentina ha bisogno di più qualità sulla trequarti
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2024 09:05
Ci sarà bisogno anche di più qualità sulla trequarti. In quella posizione potrebbe avere qualche chances in più anche Beltran che fino ad ora, da punta o seconda punta, non è andato benissimo con Palladino. Eppure la Fiorentina su di lui punta e infatti ha rifiutato anche delle offerte, non ultima quella del Galatasaray, arrivate sulle scrivanie del Viola Park. Qualità che oltre a Beltran dovrà portare anche Gudmundsson che ieri ha finalmente svolto parte dell'allenamento con i suoi nuovi compagni. Lo scrive Repubblica.
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